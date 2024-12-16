Eski hakemlerden Fenerbahçe maçına net yorum: Penaltı, kırmızı kart

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 yendiği maçtaki pozisyonları yorumlayan eski hakemler, bir pozisyonda penaltı ve kırmızı kart çıkması gerektiğini söylediler.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i Edin Dzeko ve En Nesyri'nin golleriyle 3-1 yendi.

Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Trio programında maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Szymanski'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Açık bir penaltı. Opoku sarı kartla oynuyor. Kontrolsüz bir hamle yapıyor. Penaltıyı Opoku yapıyor. İkinci sarı karttan ihracı gerekir. Penaltı olunca kırmızı kart olmaz demesinler, çünkü hareket kontrolsüz. Kayarak geldi Opoku. Topa yapılan hamle yok. Kayarak geldi. Temas anında ayağı sıkıştı Syzmanski'nin, sıçramasa Szymanski kurtaramayacak ayağını. Açık bir penaltı. Kanıt da var. Çok açık, net, tartışmasız bir penaltı. Opoku sarı kartla oynuyor. Bunun karşılığı ikinci sarı kart. VAR hakemleri çok kısa değerlendirdi bunu. Oyun hakem atışıyla başladı. Önemli bir yanlış yaptılar.

Bülent Yıldırım: Opoku uçtu, kızak gibi geldi. Böyle mi olur kontrollü müdahale. Topla oynasa bile devamından da sorumlu. Hakem bunu kaçırabilir. Bloklanıyor orada, iki kişi arasında kaldı Szymanski. Peki VAR neyi görüyor?

Bahattin Duran: Top Szymanski'nin hakimiyetinde. Vuruşunu yapacak, gol olur olmaz. Geride kalan Opoku. Riskli hareketi ne, topa atladı, kayarak müdahale etti. Bu hareketin belli sonuçları var. Bu harekette topla oynamalı. Topla oynadıktan sonra iki ayağından biriyle de rakibini süpürmemeli. Topla oynayamıyor. Rakibine net teması var. Bu kontrolsüz hareketin karşılığı penaltı, kontrolsüz olduğu için de ilaveten ikinci sarı kart olmalıydı.