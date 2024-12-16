Metro kumanda merkezinde güvenlik personelini rehin almaya çalışan kişi yakalandı

Ümraniye'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait metro kumanda merkezinde silahıyla güvenlik görevlisini rehine alma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Parseller Mahallesi'nde bulunan Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'ne gelen şüpheli, güvenlik personelini rehin almaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ikna ekmek için uğraştı.

Bu sırada polis ekiplerine silahıyla ateş açmaya çalışırken, silahı ateş almayan zanlı yakalandı.

Olayda kullandığı silahla gözaltına alınan şüphelinin Y.K. olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.