Böbrek kanserinde risk faktörleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri

Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut, böbrek kanserlerinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini adım adım anlattı. Laparoskopik ve robotik cerrahinin avantajlarına dikkat çeken Prof. Dr. Akbulut, sağlıklı yaşamın kanser riskini azaltmadaki önemine vurgu yaptı.

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Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut, böbrek kanserlerinin günümüzde en sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

Kanserin sigara kullanımı, obezite ve hipertansiyon gibi faktörlerle ilişkilendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Akbulut, teknolojinin gelişmesiyle artık rastlantısal olarak teşhis edilen böbrek kitlelerinin erken dönemde tedavi şansının arttığını söyledi.

Laparoskopik ve robotik cerrahinin sağladığı avantajlara dikkat çeken Prof. Dr. Akbulut, bu yöntemlerin hastaların hızlı iyileşmesini sağladığını ve günlük hayata dönüşü kolaylaştırdığını söyledi.

Böbrek kanserinde risk faktörleri ve yeni tedavi yöntemleri

Böbrek kanserleri, genellikle sigara kullanımı, obezite ve hipertansiyon gibi risk faktörlerine bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Akbulut, “Sigara ve kötü yaşam alışkanlıkları yalnızca böbrek kanserini değil, pek çok ciddi sağlık sorununu da tetiklemektedir. Gelişen görüntüleme teknikleri ile başka bir nedenle yapılan görüntülemeler böbrek kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Erken teşhis edilen vakalarda laparoskopik ve robotik cerrahilerle böbreğin korunarak sadece kanser dokusunun çıkarılması gerçekleşmekte, bu yöntemlerin açık cerrahiye göre çok daha az ağrılı olduğunu ve hastaların kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini bilmekteyiz. Laparoskopik ve robotik cerrahilerle büyük kesiler olmadan yalnızca birkaç küçük delikten giriş yaparak ameliyatı tamamlıyoruz, bu da hastanın yaşam kalitesini artırıyor.” dedi.

Sağlıklı yaşamın önemi

Böbrek kanserinden korunmada sağlıklı yaşamın önemine değinen Prof. Dr. Akbulut, “Sağlıklı yaşamın böbrek kanserinden korunmada çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Sigara kullanımının bırakılması, obeziteyle mücadele edilmesi ve düzenli egzersiz yapılması hayati önemdedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genç yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurgulamak isterim. Böbrek kanseri, genellikle başka bir nedenle yapılan görüntülemelerde tesadüfen teşhis edilmektedir. Erken dönemde teşhis edilen kitlelerde böbrek koruyucu cerrahilerle hem kanserden kurtarıyoruz hem de böbrek fonksiyonlarını korumuş oluyoruz. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Son yıllarda özellikle sigara tüketimi ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle genç bireylerde de kanser vakalarının artış gösterdiğini görmekteyiz.” şeklinde konuştu.