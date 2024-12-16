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Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?

Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?

İstanbul barajlarında son durum nedir? Son günlerde etkili olan yağışlar barajların dolmasına etki etti mi? İSKİ 16 Aralık baraj doluluk oranlarını açıkladı. İşte İSKİ verilerine göre barajlardaki su oranı yüzdeleri.

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Baraj doluluk oranı ne oldu? 16 Aralık İSKİ İstanbul

barajlarında son durumu açıkladı. İstanbul'da yağan yağmur barajlardaki su oranını etkiledi. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere baraj doluluk oranları.

İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı.

Açıklanan son verilere göre 16 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 30,69 olarak paylaşıldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 34,13

Darlık yüzde 30,11

Elmalı yüzde 72,17

Terkos yüzde 34,83

Alibey yüzde 16,77

Büyükçekmece yüzde 30,44

Sazlıdere yüzde 35,45

Istrancalar yüzde 27,17

Kazandere yüzde 10,65

Papuçdere yüzde 7,54"

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