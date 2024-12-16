Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Orta Doğu' yanıtı: Sözlerin bir ağırlığı olmalı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kendisinden önceki CHP yönetimine Orta Doğu üzerinden yönelttiği eleştirisine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Devlet kuran bir partinin genel başkanının ve sözcülerinin söylemlerinin bir ağırlığı olmalıdır” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’deki son gelişmelerin ardından Türkiye’nin bu süreçte aktif bir rol alması gerektiğini savundu. Mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti içi özeleştiri yaptığı açıklamalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, CHP’nin Suriye konusunda yıllardır haklı bir politika izlediğini ancak bu politikaların bugün yeterince seslendirilmediğini belirtti.

'Meraklısı İçin Ortadoğu' isimli kitapta CHP’nin yer almamasına dikkat çeken Özgür Özel, bunu özeleştiri olarak değerlendirerek, “CHP Ortadoğu kitabında neden yok? Çünkü yoktuk. Yazılacak bir şey yapsaydık onu da yazardınız” ifadelerini kullandı.

Özel’in bu açıklaması, parti içinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşe katılmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “CHP’nin Suriye konusunda hiçbir şey yapmadığını söylemek doğru değil” diyerek, partinin geçmişte yaptığı çalışmalara atıfta bulundu.

T24'ün haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemde CHP’nin Suriye politikasıyla ilgili çalışmalar yapan ekiplerin tasfiye edilmesinin partinin hafızasını zayıflattığını ifade etti.

“O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, ‘Hiçbir şey yapılmadı’ yanlışına düşülmezdi. CHP, Türkiye’deki partiler içinde en güçlü arşive sahip olan partidir.”

Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlarda ilk olarak partinin arşivine başvurmaları gerektiğini vurgulayarak, “CHP, devlet kuran bir partidir. Devlet kuran bir partinin söylemlerinin ağırlığı olmalıdır” dedi.

'SURİYE POLİTİKAMIZIN HAKLILIĞI BUGÜN DAHA NET GÖRÜLÜYOR'

Eski Genel Başkan, CHP’nin Suriye konusundaki yıllardır süregelen politikalarının haklılığının bugün çok daha net bir şekilde anlaşıldığını ifade etti. Ancak bu politikaların yeterince seslendirilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



“CHP’nin yıllardır sürdürdüğü Suriye politikasının haklılığı bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu haklı politikaların bugün yeterince seslendirilmemesi de en büyük üzüntümdür.”