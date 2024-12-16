Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Gram ve çeyrek son fiyat belli oldu

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 975 liradan tamamladı. Altın yeni haftaya nasıl başladı? Dolar ve Euro'da son durum ne?

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 982 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 952 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 735 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 654 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Dolar ve Euro

Dolar/TL, 34,9610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,8220'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 44,1940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,6 seviyesinde bulunuyor.