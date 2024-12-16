BIST 10.119
DOLAR 34,96
EURO 36,80
ALTIN 2.988,18
HABER /  MAGAZİN

Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl doktoru açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl doktoru açıkladı

Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. Başhekim Sumur Gazezoğlu, "Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık" dedi.

Abone ol

Özel Muğla Yücelen Hastanesi Başhekimi Sumur Gazezoğlu, gazetecilere, Ferdi Tayfur'un genel durum bozukluğu ve nabzın azalması sonucu hastanelerine sevk edildiğini ve tedavi altına alındığını söyledi.

Hastanın genel durumunun şu an için iyi olduğu belirten Gazezoğlu, "Bilindiği gibi hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunların üzerine, hastanın genel düşkünlük durumunun ortaya çıkması hepimiz için ciddiye alınabilecek bir sonuçtu." dedi.

Bu nedenle hastanelerindeki ilgili tüm hekimlerin sanatçıyı gözetim altında tuttuğunu ifade eden Gazezoğlu, Tayfur'un sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

Gazezoğlu, sanatçının "daha ciddi bir gözetim olması" amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındığını vurgulayarak, "Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık. Sizlere güzel haberlerini vereceğimize söz verdim. Onun da hepinize selamları var. İnşallah 1-2 güne kadar yoğun bakımdan normal odaya alıp birkaç gün içinde de taburcu ederiz." diye konuştu.

Marmaris'te dün hastaneye kaldırılmıştı

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde dün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?
Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?
Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Gram ve çeyrek son fiyat belli oldu
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Gram ve çeyrek son fiyat belli oldu
Bütçe kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi
Bütçe kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Orta Doğu' yanıtı: Sözlerin bir ağırlığı olmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Orta Doğu' yanıtı: Sözlerin bir ağırlığı olmalı
Melih Altınok, Türkiye'nin Baas Partisi'ni açıkladı
Melih Altınok, Türkiye'nin Baas Partisi'ni açıkladı
Metro kumanda merkezinde güvenlik personelini rehin almaya çalışan kişi yakalandı
Metro kumanda merkezinde güvenlik personelini rehin almaya çalışan kişi yakalandı
Petlas'ın Abdülkadir Özcan reaksiyonunu Ahmet Hakan değerlendirdi
Petlas'ın Abdülkadir Özcan reaksiyonunu Ahmet Hakan değerlendirdi
Eski hakemlerden Fenerbahçe maçına net yorum: Penaltı, kırmızı kart
Eski hakemlerden Fenerbahçe maçına net yorum: Penaltı, kırmızı kart
TİP'li Sera Kadıgil'in hakaretleri tepki çekti TBMM'den uyarı cezası aldı
TİP'li Sera Kadıgil'in hakaretleri tepki çekti TBMM'den uyarı cezası aldı
Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı
Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı
Esad’ın mal varlığı ortaya çıktı! Banka hesapları, lüks gökdelenler...
Esad’ın mal varlığı ortaya çıktı! Banka hesapları, lüks gökdelenler...