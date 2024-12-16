Ticaret Bakanlığı markasını da açıkladı! Bu kalem toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, "Gıpta" markalı uçlu kalemin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Söz konusu kalemde tespit edilen maddenin kanserojen olduğu ve kısırlığa yol açtığı öğrenildi.

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Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere yönelik denetimlerini artırdı. Türkiye gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre son olarak oyuncak, oda kokusu ve takı gibi 10 ürünün piyasadan toplatılmasına karar veren bakanlık 13 Aralık tarihinde bu ürünlerin listesini yayınlamıştı. Bugün ise listeye "Gıpta" markalı uçlu kalem de girdi.

"Gıpta kids forest versatil kalem" olarak tanımlanan kalemin piyasadan toplatılmasına karar verildi. Fitalat tespit edilen kalemin ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı görüldü.

Fitalatlar, tüketiciden endüstriyel ürünlere kadar çok çeşitli kullanımlara sahip bir sentetik kimyasallar ailesini oluşturur. Farklı fitalat türleri vardır ve bunlar genellikle PVC gibi plastikleri daha esnek ve dayanıklı hale getirmek için yumuşatıcı olarak kullanılır.

Fitalatlar kanserojen maddelerdir. Doğurganlığı azalttığı belirtilen fitalatlar, erkeklerde kısırlığa neden olmaktadır. Fitalatların bebek oyuncaklarında kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştır.

Çocuklara yönelik satılan kalemde fitalat tespit edildiği belirtildi.