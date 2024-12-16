Setur yeni yıl için tatil severlere özel rotalar sunuyor

Setur, yeni yılı farklı bir atmosferde karşılamak isteyen tatilciler için sunduğu yurt içi ve yurt dışı tatil rotalarını paylaştı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur, Türkiye'nin popüler tatil bölgelerinden doğa ve kültür turlarına, Balkanlar, Dubai, Paris ve Portekiz gibi uluslararası rotalara kadar geniş bir yelpazede yılbaşı tatili fırsatları sunuyor.

Yılbaşını eğlenceli bir atmosferde karşılamak isteyenler için ünlü sanatçıların sahne alacağı Kıbrıs otelleri ve eğlence programlarının yer aldığı yurt içi otelleri dikkati çeken seçenekler arasında yer alıyor.

Kayak merkezleri kar tatili arayanlar için öne çıkarken, Pamukkale, Afyon ve Denizli de termal bölgeleri tercih eden tatilcilerin rotaları arasında bulunuyor.

Doğa ve kültür rotaları

Setur, yeni yılı doğayla iç içe karşılamak isteyenler için Sapanca, Abant, Yalova, Bursa, Şile ve Ağva gibi destinasyonlarda konaklama imkanları sunuyor. Kolay ulaşılabilirliği ve doğal atmosferiyle bu bölgeler, kısa süreli tatil arayanların tercihleri arasında yer alıyor.

Yeni yılı daha sıcak bir iklimde karşılamayı tercih edenler ise Ege ve Akdeniz sahilleri tercih ediyor. Cunda, Alaçatı, Antalya ve Mersin gibi rotalar, deniz havasında yeni bir yıl karşılamak isteyenlerin tercihi oluyor.

Yılbaşında farklı bir kültürel deneyim yaşamak isteyen tatilcilere yönelik Kars turları da seçenekler arasında yer alıyor. Setur'un Kültür Turları kapsamında düzenlediği Kars seyahatinde, misafirler Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Avrupa'nın kültürel zenginliğini yansıtan turlar

Yurt dışında yılbaşını kutlamak isteyenler için ise Balkanlar, Dubai, Paris, Benelüks ülkeleri ve Portekiz gibi rotalar öne çıkıyor.

Türkiye'ye yakınlığı ve zengin kültürel mirasıyla Balkanlar, keyifli ve daha ekonomik tatil arayan seyahat severler için öne çıkıyor. Orta Doğu'nun gözde rotalarından Dubai ise farklı mimarisi ve kendine has kültürüyle, lüks bir yılbaşı tatili arayanların tercihi oluyor.

Benelüks ülkeleri ve Paris de yılbaşı dönemi için keşif dolu bir kaçamak arayanların ideal rotaları arasında yer alıyor. Geleneksel yılbaşı pazarları, ışıklarla süslenmiş sokaklar ve tarihi mekanlar, tatilcilere Avrupa'nın kültürel zenginliğini yansıtan bir yılbaşı atmosferi sunuyor.

Ilıman havası ve zengin kültürüyle Portekiz, yılbaşı tatilini daha dinamik bir şekilde geçirmek, gastronomi alanındaki farklılıkları deneyimlemek isteyenlerin tercihi olarak öne çıkıyor.