Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: Vergide adaleti güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade edilmeyeceğini ve vergide adaletin daha da güçlendirileceğini söyledi.

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Vergi Denetim Kurulu, maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu alanlarda faaliyet gösteren firmaları detaylı incelemeye aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz." dedi.

Bakan Şimşek X platformundaki hesabından "Maliyeden kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara inceleme" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz." dedi.

Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz.



Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da… https://t.co/xnJDOpDkJZ

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 16, 2024