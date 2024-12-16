BIST 9.998
DOLAR 34,94
EURO 36,72
ALTIN 2.979,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Soba yakmaya çalışıyordu! Alzheimer hastası kadının korkunç ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Soba yakmaya çalışıyordu! Alzheimer hastası kadının korkunç ölümü

Sivas'ın Hafik ilçesinde evinde soba yakmak isterken eteği tutuşan 68 yaşındaki alzheimer hastası kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Yalnız yaşayan M.I'nın evinin koridorunda yandığını gören bir kişi durumu muhtara bildirdi.

Muhtar ve köylüler, kadının üzerine su dökerek yangını söndürdü.

İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının, yatak odasında bulunan sobayı yaktığı sırada eteğinin tutuşması sonucu yandığı değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı genişletme kararına tepki gösterdi
Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı genişletme kararına tepki gösterdi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira
Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira
Ticaret Bakanlığı markasını da açıkladı! Bu kalem toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı markasını da açıkladı! Bu kalem toplatılıyor
Hepsiburada'dan "Yılbaşı Pazarı" kampanyası
Hepsiburada'dan "Yılbaşı Pazarı" kampanyası
Böbrek kanserinde risk faktörleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri
Böbrek kanserinde risk faktörleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl doktoru açıkladı
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl doktoru açıkladı
Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?
Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?
Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Gram ve çeyrek son fiyat belli oldu
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Gram ve çeyrek son fiyat belli oldu
Bütçe kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi
Bütçe kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Orta Doğu' yanıtı: Sözlerin bir ağırlığı olmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Orta Doğu' yanıtı: Sözlerin bir ağırlığı olmalı