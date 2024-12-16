Sözde Ermeni Nubar Ozanyan taburundan terör örgütü YPG'ye destek

Suriye'de faaliyet gösteren Ermeni Nubar Ozanyan örgütü, terör örgütü YPG/PKK'yı desteklediklerini açıkladı.

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Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı çember daralıyor. SMO'nun ilerleyişi ve Türkiye'nin kararlılığı YPG ve bileşenlerini harekete geçirdi.

Ermeni Nubar Ozanyan Taburu, Ayn el Arab’daki tünellerden yayınladığı bir video ile Ypg / Pkk terör örgütüne olan desteğini açıkladı.

Kim bu Ermeni taburu

Suriye'de işgalindeki bölgelerde Ermeni kökenlerin de aralarında olduğu yabancı teröristlerden 2019 yılında yeni bir terör oluşumu kurulmuştu.

1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurulduğu ilan edilmişti.

Örgüt, oluşuma, safında çatışırken ölen Ermeni kökenli Nubar Ozanyan'ın ismini vermişti.

Kuruluş ilanında sözde tabur, "'Rojava’yı' Türkiye'ye karşı savunmayı" amaçladıklarını duyurmuştu.

Sözde taburun YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı, Haseke, Resulayn ve Amude'de faaliyet göstereceği, Türkiye sınırında Tel Abyad, Aynularab bölgelerinde konuşlanacağı açıklanmıştı.

Terörist Ozanyan 2017'de YPG saflarında savaşırken ölmüştü

Terörist Ozanyan, Türkiye’de suikast, bombalama ve güvenlik güçleri ile çatışmalara giren TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Orta Doğu komutanı olarak YPG/PKK saflarında savaşırken 2017'de ölmüştü.

Rehberleri Asala

Oluşum, terör örgütü ASALA'yı "öncüsü" olarak tanımlıyor.

Kuruluş toplantıları sırasında, Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları görüldü.