BIST 9.998
DOLAR 34,93
EURO 36,75
ALTIN 2.982,10
HABER /  GÜNCEL

Sözde Ermeni Nubar Ozanyan taburundan terör örgütü YPG'ye destek

Sözde Ermeni Nubar Ozanyan taburundan terör örgütü YPG'ye destek

Suriye'de faaliyet gösteren Ermeni Nubar Ozanyan örgütü, terör örgütü YPG/PKK'yı desteklediklerini açıkladı.

Abone ol

Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı çember daralıyor. SMO'nun ilerleyişi ve Türkiye'nin kararlılığı YPG ve bileşenlerini harekete geçirdi. 

Ermeni Nubar Ozanyan Taburu, Ayn el Arab’daki tünellerden yayınladığı bir video ile Ypg / Pkk terör örgütüne olan desteğini açıkladı.

Kim bu Ermeni taburu

Suriye'de işgalindeki bölgelerde Ermeni kökenlerin de aralarında olduğu yabancı teröristlerden 2019 yılında yeni bir terör oluşumu kurulmuştu.

1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurulduğu ilan edilmişti.

Örgüt, oluşuma, safında çatışırken ölen Ermeni kökenli Nubar Ozanyan'ın ismini vermişti.

Kuruluş ilanında sözde tabur, "'Rojava’yı' Türkiye'ye karşı savunmayı" amaçladıklarını duyurmuştu.

Sözde taburun YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı, Haseke, Resulayn ve Amude'de faaliyet göstereceği, Türkiye sınırında Tel Abyad, Aynularab  bölgelerinde konuşlanacağı açıklanmıştı.

Terörist Ozanyan 2017'de YPG saflarında savaşırken ölmüştü

Terörist Ozanyan, Türkiye’de suikast, bombalama ve güvenlik güçleri ile çatışmalara giren TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Orta Doğu komutanı olarak YPG/PKK saflarında savaşırken 2017'de ölmüştü.

Rehberleri Asala

Oluşum, terör örgütü ASALA'yı "öncüsü" olarak tanımlıyor.

Kuruluş toplantıları sırasında, Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Yapımı sürüyor! İBB paylaştı: 2027’de hizmete hazır hale gelecek
Yapımı sürüyor! İBB paylaştı: 2027’de hizmete hazır hale gelecek
Gazze'de can kaybı 45 bin 28'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 45 bin 28'e yükseldi
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı yerli lokomotif için 3 fabrika kuruluyor
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı yerli lokomotif için 3 fabrika kuruluyor
Memur-Sen zam taleplerini açıkladı: Ek zam ocak ayında uygulanmalı
Memur-Sen zam taleplerini açıkladı: Ek zam ocak ayında uygulanmalı
Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: Vergide adaleti güçlendireceğiz
Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: Vergide adaleti güçlendireceğiz
Bayern Münih sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı büyük liglerde liderler yara aldı
Bayern Münih sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı büyük liglerde liderler yara aldı
Setur yeni yıl için tatil severlere özel rotalar sunuyor
Setur yeni yıl için tatil severlere özel rotalar sunuyor
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Soba yakmaya çalışıyordu! Alzheimer hastası kadının korkunç ölümü
Soba yakmaya çalışıyordu! Alzheimer hastası kadının korkunç ölümü
Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı genişletme kararına tepki gösterdi
Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı genişletme kararına tepki gösterdi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira
Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira