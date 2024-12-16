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TFF'de Ziraat Türkiye Kupası görüşmesi! Kasımpaşa kararından vazgeçti Fenerbahçe ise...

TFF'de Ziraat Türkiye Kupası görüşmesi! Kasımpaşa kararından vazgeçti Fenerbahçe ise...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren kulüplerden Kasımpaşa'nın kararından vazgeçtiğini, Fenerbahçe'nin ise düşünmek için süre istediğini açıkladı.

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Başkan Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile TFF'nin Riva'daki merkezinde bir araya geldi.

Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimizin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama konusunda dilekçeleri vardı. Biz de bunun üzerine kendilerini davet ettik. Geldiler ve konuştuk. Fenerbahçe'nin geçen sene genel kurulu toplayıp aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa kulübümüz de yine geçen sene katılmayacaklarına dair bildirim yapmıştı. Bu yıl da yenilemişlerdi. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve Türkiye Kupası'nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonumuzun bu girişimine olumlu cevap verdi. Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz.

"Olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen yönetim kurullarıyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşmek için süre istedi. İnanıyorum ki o gelişmenin sonunda onların da futbolun marka değerine göz önünde bulundurup olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur."

Türk futbolunun sorunlarının kulüplerle istişare ederek çözebileceklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Kulüpler, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp çözmenin çalışmalarını yapacağız." diye konuştu.

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