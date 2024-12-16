Bomba iddia! Ertem Şener "Galatasaray Osimhen'i almış" dedi, sözleşme şartlarını bile açıkladı

Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için sponsorlarla görüşme gerçekleştirdiği Nijeryalı yıldız için İtalya'dan çok konuşulacak bir haber kaleme alınırken, gazeteci Ertem Şener de canlı yayında çok önemli bir kulüp başkanıyla görüştüğünü açıkladı.