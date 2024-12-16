Bomba iddia! Ertem Şener "Galatasaray Osimhen'i almış" dedi, sözleşme şartlarını bile açıkladı
Spor spikeri ve sunucu Ertem Şener, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini alacağını iddia etti. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, tüm dünyada ses getirirken kısa sürede camianın sevgilisi olan yıldız isim için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için sponsorlarla görüşme gerçekleştirdiği Nijeryalı yıldız için İtalya'dan çok konuşulacak bir haber kaleme alınırken, gazeteci Ertem Şener de canlı yayında çok önemli bir kulüp başkanıyla görüştüğünü açıkladı.
Avrupa basınında çıkan haberlerde Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Höjlund ve Zirkzee'nin performansından memnun olmadığı, Portekizli teknik adamın Victor Osimhen veya Victor Boniface ikilisinden birinin transfer edilmesini istediği aktarıldı.
Ayrıca Napoli'nin ezeli rakibi Juventus da Osimhen'i ikna etmek için yoğun çaba harcadığı hatta son günlerde Fransız ve İtalyan medyası ise PSG'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyebileceğini haberleştirmişti.