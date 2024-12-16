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Bakanlıktan ‘poşet’ açıklaması! ‘Fiyat yorumu gerçeği yansıtmıyor’

Bakanlıktan ‘poşet’ açıklaması! ‘Fiyat yorumu gerçeği yansıtmıyor’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatıyla ilgili bir köşe yazısında yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün bir köşe yazısında yer alan; yeni yılda plastik poşet fiyatıyla ilgili tutarın gerçeğe yansıtmadığı belirtildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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