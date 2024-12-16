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Bankacı Nihat Özçelik tehdit soruşturmasıyla gözaltında

Bankacı Nihat Özçelik tehdit soruşturmasıyla gözaltında

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Borsacı Nihat Özçelik, İstanbul’da başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Özçelik, “tehdit ve şantaj” iddialarıyla yürütülen bu soruşturma kapsamında, İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Nihat Özçelik, emniyette gerçekleştirilmekte olan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilecek. Bu gelişmeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

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