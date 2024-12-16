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Kasap İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1 yıl önce söyledikleri gerçek oldu

Kasap İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1 yıl önce söyledikleri gerçek oldu

Gazze'deki soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Netanyahu, bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirirken "Bir yıl önce basit bir şey söyledim. Dedim ki Orta Doğu'yu değiştireceğiz. Ve gerçekten değiştiriyoruz" dedi. Netanyahu, Suriye, Lübnan, Gazze ve İran'ı örnek verdi.

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ABD'nin himayesiyle bölgede terör estiren İsrail'in sınır tanımaz insanlık dışı  politikaları son sürat devam ediyor.

Gazze'de katliam hız kesmeyen İsrail yönetimi, şimdi de Suriye'de 1974'te işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki topraklarını genişletti.

Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı.

ABD'nin desteğiyle yayılmacı politikalarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Suriye, Lübnan, Gazze İran eskisi gibi değil"

Netanyahu, "Ber yıl önce basit bir şey söyledim. Dedim ki Orta Doğu'yu değiştireceğiz. Ve gerçekten de değiştiriyoruz. Suriye artık aynı Suriye değil. Lübnan artık aynı Lübnan değil. Gazze artık aynı gazze değil. Ve İran artık aynı İran değil. Gücümüzün ağırlığını hissettiler." dedi.

İran'ın Suriye üzerinden Hizbullah'a verdiği askeri tedariği kestiklerini savunan Netanyahu, "Esar rejiminin on yıllarca inşa ettiği yetenekleri birkaç gün içinde imha ettiklerini belirterek, "Bunu Suriye topraklarından bir daha bize karşı tehlikenin yönelmesini engellemek için yaptık." ifadelerini kullandı.

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