SGK borcu olan CHP'li 6 belediyeye haciz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, SGK'ya en fazla prim borcu bulunan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi başlatıldı.

NTV'de yer alan habere göre Bakanlığın haciz işlemi başlattığı belediyeler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi.

Bakanlığın, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke koyduğu belirtildi.

Söz konusu belediyelerin en borçlu belediyeler olduğu ve haciz işlemi başlatılan borç tutarının 11,7 milyar lira olduğu bildirildi.

İBB'den açıklama geldi

İBB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir." denildi.