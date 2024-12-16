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Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim"

Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim"

Al Arabiya'nın haberine göre Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ilk açıklamasını yaptı. "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi.

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Esad, 8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Rusya'ya kaçtı. Günler süren suskunluğunu bozan Esad, ilk açıklamasını yaptı.

İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Esad, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" ifadelerini kullandı.

"Şam'a girildiğinde Lazkiye'ye gittim. Beni Rusya tahliye etti"

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad, Suriye'den 'planlı' bir şekilde ayrıldığı iddialarını yalanladı. Esad'ın açıklamasında "Suriye'den ayrılışım ne planlı ne de anlatıldığı gibi son dakikada oldu.8 Aralık'a kadar Şam'da kaldım, akşam saatlerinde ülkeden ayrıldım. Yaşanan olaylara karşın istifa etmeyi ya da kaçmayı düşünmedim. Suriye'den ayrılmam planlı değildi. Şam'a girildiğinde Lazkiye'ye gittim. Beni Rusya tahliye etti" ifadeleri yer aldı.

Esad çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova’dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü iddia etti.

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