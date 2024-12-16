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TÜRK İŞ: Asgari ücrette üçüncü toplantı öncesi bir rakam gelmesini bekliyoruz

TÜRK İŞ: Asgari ücrette üçüncü toplantı öncesi bir rakam gelmesini bekliyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Asgari ücret konusunda bir rakam konuşulmadı. Görüşleri aldılar, sürecin uzayacağını düşünmüyorum, üçüncü toplantıda tamamlanır diye düşünüyorum" dedi.

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7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'taki ilk toplantısıyla resmi olarak başlamıştı. Komisyonun ikinci toplantısı sona erdi.

Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını açıklayan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 3. toplantı öncesinde bir rakamın gelmesini beklediklerini söyledi.

Ağar, "Asgari ücret konusunda bir rakam konuşulmadı. 'Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı' diyor, madem geride kaldıysa bu güzel günlerden, iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim., evlerinin kiralarını verebilsinler, mutfaktaki tenceresini kaynatabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık. Önümüzdeki hafta üçüncü toplantı gününü bildirecekler, bugün tarih belli olmadı" dedi.


'GEÇİNİLECEK ÜCRET TALEP EDİYORUZ'
Ağar "Görüşleri aldılar, sürecin uzayacağını düşünmüyorum, üçüncü toplantıda tamamlanır diye düşünüyorum. Üçüncü toplantı öncesi bir rakam gelmesini bekliyoruz. Beklentimiz var, çalışarak geliyoruz, insanların yaşadığı şartları biliyoruz, hükümetin ve işverenlerin rakam söylemesini bekliyoruz. Geçinilecek bir ücret talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor. Hakem rolündeyse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.

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