Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.