NATO'daki kritik görev Türkiye'ye geçti

NATO'nun Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası Romanya'dan Türkiye'ye geçti.

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NATO'ya üye ülkeler tarafından sırasıyla belli periyotlarda komuta edilen SNMCMG-2 Komutanlığı görevini, Erdek'teki Mayın Filosu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle Deniz Albay Kürşat Kurnaz devraldı. SNMCMG-2'nin komutası, 5 Temmuz'a kadar 7'nci kez Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülecek.

Albay Kurnaz, SNMCMG-2 Komodoru forsunun komuta gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş'a bando eşliğinde toka edildiği törende, devir teslim belgesini imzaladı. NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Stefan Pauly, törende yaptığı konuşmada, Türk Deniz Kuvvetlerine ve müttefiklere en içten şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO'ya yaptığı vazgeçilmez katkı

Bu üsteki mevcudiyetin Türkiye'nin NATO'ya ve bu bölgenin güvenliğine yaptığı vazgeçilmez katkıların somut bir hatırlatıcısı olduğunu vurgulayan Pauly, "Bugün komutanlığın bir liderden diğerine geçişini kutluyoruz. Görevden ayrılan Komutan Albay Barote'ye ve onun liderliği altında görev yapmış olan müstesna kadın ve erkeklere en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, komutayı devralan yeni Komutan Albay Kurnaz'ı da en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.

Geçen altı ay boyunca SNMCMG-2'nin tehditleri etkili bir şekilde caydırdığına dikkati çeken Pauly, "Geçtiğimiz altı ay boyunca SNMCMG-2, temizleme operasyonları gerçekleştirmiş ve üst düzey profesyonellik ve kabiliyetlerini ortaya koymuştur. Onların olağanüstü başarıları NATO İttifakı'nın gücünün ve dünya çapında barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etme kararlılığımızın bir kanıtıdır. Albay Kurnaz'ın bu mirası sürdüreceğine dair güvenle doluyum. NATO devletleri arasındaki işbirliği, bizi birbirimize bağlayan ortak amaç ve sürekli gelişen güvenlik ortamına uyum sağlama ve yanıt verme konusundaki kolektif yeteneğimiz, önümüze çıkabilecek her türlü zorluğa karşı kararlılıkla hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır." diye konuştu.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutasını üstlenen Deniz Albay Kürşat Kurnaz da bugünün Türk Deniz Kuvvetleri ve kendisi için gurur verici bir an olduğunu aktardı.

Böylesine adanmış ve yetkin bir kuvvete liderlik etmenin hem bir onur hem de bir sorumluluk olduğunu belirten Kurnaz, "Ben ve personelim tüm görevlerimizi profesyonellik, kararlılık ve NATO değerlerine sarsılmaz bir bağlılıkla yerine getirmeye hazırız. Birlikte operasyonel mükemmelliği sağlamaya ve ittifakımızın kolektif güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü olacağız. Özellikle nazik dostum Albay Sebastian Barote'ye şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sebastian, komutayı senden devralmak benim için bir onurdur." açıklamasında bulundu.

Romanya Deniz Kuvvetleri'nden Albay Sebastian Barote ise geçen altı ay boyunca SNMCMG-2'nin kayda değer bir operasyonel yeterlilik sergilediğini hatırlattı.

Bu töreni örnek bir şekilde düzenledikleri için Türk yetkilileri takdir ettiğini dile getiren Barote, "Halefim Albay Kürşat Kurnaz, NATO'nun denizcilik kabiliyetinin ön saflarında yer alan bir gücü devralıyorsunuz. Seçkin mükemmel tecrübeleriniz ve liderlik yetenekleriniz, SNMCMG-2'nin sizin komutanız altında daha büyük sonuçlar elde edeceği konusunda beni temin etmektedir. 'Birlikte Daha Güçlü' sloganımızın bu kuvvetin görev süresince ortaya koyduğu operasyonel gerçekliği temsil ettiğini vurgulamak isterim. Bugün burada sadece tek tek uluslar olarak değil deniz güvenliği ve ortak savunmaya olan bağlılığımızla birleşmiş sarsılmaz bir ittifak olarak duruyoruz." diye konuştu.

Kurnaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye olarak NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutasını Romanya Deniz Kuvvetleri'nden bugün itibariyle devraldıklarını söyledi.

NATO'nun ikisi fırkateynlerden, ikisi de mayın avlama gemilerinden oluşan 4 adet kuvvetinin olduğunu aktaran Kurnaz, "Bunlardan iki tanesi Akdeniz'de iki tanesi de Kuzey Denizi'nde görev yapmaktadır. Ben bugün NATO'nun Akdeniz'deki Mayın Karşı Tedbirleri Kuvveti'nin komutasını devralmış bulunmaktayım." dedi.