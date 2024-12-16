Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Bülent Uygun'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Süper Lig ekibi Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"ÖMER ERDOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Net Global Sivasspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Ömer Erdoğan’a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 19 Aralık Perşembe günü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek imza töreninin saati, medya kuruluşlarına daha sonra bildirilecektir.

13. SIRADALAR

Sivasspor ligde oynadığı son 5 maçta 1 puan toplayabildi. 18 puana sahip kırmızı-beyazlılar ligde 13. basamakta yer alıyor.