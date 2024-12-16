BIST 9.998
DOLAR 34,93
EURO 36,75
ALTIN 2.982,10
HABER /  SPOR

Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı

Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Abone ol

Bülent Uygun'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Süper Lig ekibi Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"ÖMER ERDOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Net Global Sivasspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Ömer Erdoğan’a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 19 Aralık Perşembe günü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek imza töreninin saati, medya kuruluşlarına daha sonra bildirilecektir.

13. SIRADALAR

Sivasspor ligde oynadığı son 5 maçta 1 puan toplayabildi. 18 puana sahip kırmızı-beyazlılar ligde 13. basamakta yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı
Beşiktaş'ta ölümlü kaza: İETT otobüsünün şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta ölümlü kaza: İETT otobüsünün şoförü tutuklandı
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için yeni hizmetleri hayata geçireceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için yeni hizmetleri hayata geçireceğiz
SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap
SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'ya borçlarını ödemiyorlar, yandaşları zengin etmeye gelince para var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'ya borçlarını ödemiyorlar, yandaşları zengin etmeye gelince para var
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
80 Milyon Euro'luk teklif boşa çıktı! Kenan Yıldız'dan flaş açıklama
80 Milyon Euro'luk teklif boşa çıktı! Kenan Yıldız'dan flaş açıklama
NATO'daki kritik görev Türkiye'ye geçti
NATO'daki kritik görev Türkiye'ye geçti
AK Parti'den MKYK toplantısı sonrası açıklamalar: Suriye konusunda iki esas mesele var
AK Parti'den MKYK toplantısı sonrası açıklamalar: Suriye konusunda iki esas mesele var
TFF kararını verdi! Dursun Özbek’e ceza...
TFF kararını verdi! Dursun Özbek’e ceza...
Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı