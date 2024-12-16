Okan Buruk'tan dev maç öncesi açıklama: Yüzde 100 hazır

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, Trabzonspor'un her koşulda güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak, sakatlıklar ve yabancı sınırı nedeniyle bazı oyuncuları riske etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca savunma ve hücumda taraftar desteğiyle etkili bir oyun sergilemeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler:

"Çok önemli bir karşılaşma"

Okan Buruk: "Çok önemli bir karşılaşma. Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun, köklü ve çok değerli bir camia. İki takımın da eksikleri var. Biz bu eksikleri şöyle tamamladık, sakatlıktan dönüp bizle bir antrenman yapıp bugün kadroya dönen oyuncular var. Davinson 20 dakika çalıştı. Osimhen ve Jakobs'u 90 dakika oynatıp riske etmeyeceğiz. Yusuf Demir %100 hazır. 12 yabancı kuralı nedeniyle Ziyech kadroda yok. Yusuf, geleceğe dönük önemli bir oyuncu."

"Top bizdeyken oynamamız gerekiyor"

Okan Buruk: "Trabzonspor'un hücum hattı her an tehlike yaratabilir, buna savunmamızla cevap vermeliyiz. Top bizdeyken oynamamız gerekiyor. Onlar da zaman zaman önde baskı yapıyor. Taraftarımızla aynı hücum anlayışını sürdüreceğiz ve kulübeden gelen oyuncularla oyuna etki etmeye çalışacağız."