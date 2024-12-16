Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan Adana Demirspor 31. dakikada Yusuf Barası ve 39. dakikada Abat Aimbetov ile öne geçti.

İkinci yarıda 72. dakikada Al-Musrati farkı 1'e indiren siyah beyazlılar ilerleyen dakikalarda baskı kursa da golü bulamadı.

Tayyip Talha kızardı

Siyah beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş bu sonuçla 25 puanda kaldı. Bu sezon ilk galibiyetini elde eden Adana Demirspor 2 puana yükseldi. Akdeniz ekibi 3 puan silme cezası almıştı.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının önemli anları

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

90'Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu az farkla dışarı gönderdi.

90'Maçın sonunda 11 dakika daha oynanacak.

79'Semih ceza yayından kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sert şutta top barajdan döndü.

76'Tayyip Talha yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

76'Yusuf ceza sahasına girerek Tayyip Talha'nın müdahalesiyle ceza yayında yerde kaldı. Adana Demirspor kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

72'GOL! Al-Musrati skoru 2-1 yaptı. Muci sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında oluşan karambolde Al-Musrati kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

69'Can sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Muci'nin kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

52'Sağ kanattan içeri sokulan Can Keleş kaleciyi de geçerek pasını içeri kesti. Top ceza sahasındaki Rafa'nın arkasına düştü.

48'Ceza sahasında topla buluşan Semih'in vuruşunda top yandan auta gitti.

46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'ilk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

39'GOL! Aymbetov skoru 2-0 yapan golü attı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı kale önüne kesti. Ön direkte Aymbetov'un vuruşuyla top ağlara gitti.

38'Chamberlain ceza sahasında Salih'in pasında topla buluştu. Ancak savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

31'GOL! Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin golüyle 1-0 öne geçti! Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan penaltı noktasına seken topa Yusuf Barasi sağ ayak içiyle şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu.Gol - Yusuf Barası

28'Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın ceza alanı içine yerden sert ortasında, savunmada Emirhan topu karşıladı.

19'Tayyip Talha, orta alanda Aymbetov'a faul yaptı. Adana Demirspor, serbest vuruş kullanacak.

13'YİNE MERT! Adana Demirspor'da kaleyi cepheden gören noktada Yusuf Sarı, ile çok iyi bir frikik kullandı, kaleci Mert Günok şutu kurtarmayı başardı. Mert'ten dönen topa, altıpasın sol köşesinden Arda Kurtulan vurdu, ancak Mert bir kez daha yaptığı kurtarış ile gole izin vermedi.

12'BU KEZ DE MERT BAŞARILI! Yusuf Sarı, ceza yayından Aymbetov'a yerden derin bir top gönderdi. Aymbetov penaltı noktasından şutunu çekti fakat Mert kurtardı.

10'TEHLİKELİ ATAK! Rafa Silva, orta alandan topu sürerek rakip ceza yayının gerisinde Musrati'ye pas verdi. Pasın ardından Silva, Musrati'nin sağından hareketlenerek ceza sahasının sağ tarafında kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldı. Ancak sağ ayağının içiyle çektiği şutu, kaleci Deniz dizleriyle kurtardı.

7'Sol kanattan atağı sürdürmek isteyen Salih, rakibinden sıyrılıp içeri orta yapmak istedi. Savunma ayak koydu. Taç.

3'Salih'le duvar pası yapan Can Keleş, sağ kanattan ortasını ceza sahasına yerden gönderdi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

1'İlk düdük geldi ve Adana'da maç başladı.

Adana Demirspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Adana Demirspor: Eren, Manev, Abdulsamet, Tolga, Yusuf, Tayfun, İzzet, Maestro, Yusuf, Ali, Arda

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Rafa Silva, Alex, Can, Semih