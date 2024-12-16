BIST 9.998
DOLAR 34,93
EURO 36,75
ALTIN 2.982,10
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'da gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin Yerli Malı Haftası kutlaması yapmak için evden getirdikleri yiyecekleri tüketmeleri sonrası birkaç öğrencinin rahatsızlandığı bildirildi.

Öğrencilerin şikayeti üzerine okul idaresince 112'ye haber verildiği belirtilen açıklamada, "Rahatsızlık yaşayan öğrencilerle birlikte diğer öğrenciler de gıda zehirlenmesi olabileceği düşünülerek tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Bu öğrencilerden 8’inin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 10’unun ise özel hastanelerde tetkikleri yapılmış olup, tetkikler sonrasında herhangi bir gıda zehirlenmesi olmadığı tespit edilmiş, tüm öğrenciler evlerine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Suriye’de ne olacağına Türkiye yön verecek
Donald Trump: Suriye’de ne olacağına Türkiye yön verecek
Artvin'de eğitime kar engeli
Artvin'de eğitime kar engeli
Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler
Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler
Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan bıraktı
Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan bıraktı
Okan Buruk'tan dev maç öncesi açıklama: Yüzde 100 hazır
Okan Buruk'tan dev maç öncesi açıklama: Yüzde 100 hazır
Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı
Beşiktaş'ta ölümlü kaza: İETT otobüsünün şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta ölümlü kaza: İETT otobüsünün şoförü tutuklandı
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için yeni hizmetleri hayata geçireceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için yeni hizmetleri hayata geçireceğiz
SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap
SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'ya borçlarını ödemiyorlar, yandaşları zengin etmeye gelince para var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'ya borçlarını ödemiyorlar, yandaşları zengin etmeye gelince para var