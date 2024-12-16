Galatasaray, Felipe Melo'ya plaket verdi

Galatasaray, eski futbolcusu Felipe Melo'ya Trabzonspor maçı öncesinde plaket takdim etti.

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Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi.

TRİBÜNE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı.

Kale arkasındaki sete çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.

utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, üçlü diye tabir edilen tezahüratı başlattı.

PLAKET VERİLDİ

Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.