Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ettiği lig maçının ikinci yarısında penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, ağları sarsmayı başardı.

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Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında penaltı kararı çıktı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında penaltı kazandı.

VAR UYARDI, HAKEM PENALTI VERDİ

Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce 'hayır' işareti yaptı.

1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak, izleme tavsiyesi verdi. Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi.

Topun başına gelen Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi.