BIST 9.998
DOLAR 34,94
EURO 36,72
ALTIN 2.979,67
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ettiği lig maçının ikinci yarısında penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, ağları sarsmayı başardı.

Abone ol

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında penaltı kararı çıktı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında penaltı kazandı.

VAR UYARDI, HAKEM PENALTI VERDİ

Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce 'hayır' işareti yaptı.

1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak, izleme tavsiyesi verdi. Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi.

Topun başına gelen Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği
Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği
Çorum'da gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çorum'da gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Donald Trump: Suriye’de ne olacağına Türkiye yön verecek
Donald Trump: Suriye’de ne olacağına Türkiye yön verecek
Artvin'de eğitime kar engeli
Artvin'de eğitime kar engeli
Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler
Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler
Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan bıraktı
Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan bıraktı
Okan Buruk'tan dev maç öncesi açıklama: Yüzde 100 hazır
Okan Buruk'tan dev maç öncesi açıklama: Yüzde 100 hazır
Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde yaşam izi arayacak
Beşiktaş'ta ölümlü kaza: İETT otobüsünün şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta ölümlü kaza: İETT otobüsünün şoförü tutuklandı
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için yeni hizmetleri hayata geçireceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için yeni hizmetleri hayata geçireceğiz
SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap
SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap