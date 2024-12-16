Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım! O pozisyon...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada Trabzonspor'un 3. golü öncesi pozisyonun görselini paylaşarak "İyiler sonunda mutlaka kazanır" mesajını verdi.Abone ol
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar sosyal medya hesabından bordo mavililerin 3. golü öncesi pozisyonunun görselini kullanarak, 'İyiler sonunda mutlaka kazanır' mesajını paylaştı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı
İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR! 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 16, 2024
Maç sonucu: Galatasaray 4-3 Trabzonspor 👏#GSvTS pic.twitter.com/aTfCMxq44a