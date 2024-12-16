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Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım! O pozisyon...

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım! O pozisyon...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada Trabzonspor'un 3. golü öncesi pozisyonun görselini paylaşarak "İyiler sonunda mutlaka kazanır" mesajını verdi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar sosyal medya hesabından bordo mavililerin 3. golü öncesi pozisyonunun görselini kullanarak, 'İyiler sonunda mutlaka kazanır' mesajını paylaştı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı

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