Nefes kesen dev maç Galatasaray'ın! Tam 7 gol

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçı aynı zamanda 2024 yılının son derbisine sahne oldu. Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki karşılaşma 4-3 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. dakikada Michy Batshuayi'den (P), 90+8. dakikada Ali Şahin'den (KK) geldi. Trabzonspor'un gollerini ise 17 ile 55. dakikada Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza kaydetti.

Yunus Akgün'den 12 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor'a karşı Galatasaray formasıyla 1 gol ve 1 asist yapan Yunus Akgün, 12 yıl sonra bir ilki başardı. Akgün, Selçuk İnan'dan sonra Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a aynı maçta bir gol ve bir asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.

Ozan Tufan'dan siftah

Trabzonspor'da Ozan Tufan bordo-mavili formayla bir ilki yaşadı. Tufan, Trabzonspor'daki ilk 2 golünü Galatasaray'a karşı kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 41 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk olacak, Trabzonspor ise sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

90'90+8: Mertens, ceza yayının solunda yerde kaldı ve Galatasaray serbest vuruş kazandı. Sara'nın kullandığı serbest vuruşta uzak direkte Ali Şahin ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı.

90+1: KAÇTI! Trabzonspor golle burun buruna geldi. Savunmaya çarpan top ceza sahasında Dragus'un önüne düştü. Rumen oyuncu, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti Abdülkerim, top kaleye yönelirken hayati bir müdahale ile meşin yuvarlağın şiddetini yavaşlattı. Kale önünde Sara tehlikeyi uzaklaştırdı.

90'Maçın sonuna 8 dakikalık uzatma ilave edildi.

84'Malheiro, sağ kanattan topu taşıyarak topuk pasıyla ceza sahasında bulunan takım arkadaşı Cham'a pasını aktarmak istedi ama savunmada Torreira araya girerek topu dışarı gönderdi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

81'Osimhen, rakip ceza yayının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak savunmada Eren'e çarpan top dışarı çıktı. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

79'Batshuayi ile duvar pası yapan Barış, ceza sahasında topu kurtarmak isterken Uğurcan, zamanında kalesini terk etti ve topu kontrol etti.

70'Trabzonspor kontratakta hızlı geldi. Nwakaeme'nin pasında soldan ceza sahasına giren Ozan'ın ortasına kale sahasında kimse dokunamadı.

69'Mertens, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Eren araya girerek topu dışarıya gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

67'Maçta inanılmaz bir tempo var. Barış, sol kanatta geniş hareket alanı buldu. Hızla ceza sahasına kateden Barış, karşı karşıya pozisyonda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

65'Galatasaray'da Sallai cezalı duruma düştü.

90+8: Galatasaray, Batshuayi'nin kafa golüyle yeniden önde, 4-3.

63'GOL! Galatasaray, Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru 3-3'e getirdi.

61'Mertens'in pozisyonunu VAR'da inceleyen Kadir Sağlam, penaltı noktasını işaret etti.

60'Galatasaray penaltı bekliyor. Savunmanın istediği gibi uzaklaştıramadığı topu Barış kafayla ceza sahasına indirdi. Mertens, Malheiro ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

55'GOL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle maçta 3-2 öne geçti.

51'GOL! Trabzonspor, Banza'nın golüyle beraberliği yakaladı.

45'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçın ilk yarısı 2-1'lik skorla tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika daha ilave edildi.

42'Mertens, Serdar'a baskı yaptı ve topu takımına kazandırdıktan sonra Berkan'ın pası ile sol kanattan takımını hızla hücuma çıkardı. Belçikalı yıldız, savunma arkasına koşu gösteren Barış'a pasını göndermek istedi. Savunma son anda araya girdi.

38'Maçın temposu bu dakikalarda epey yüksek.

37'Sağdan hücuma katılan Malheiro'nun içeri açtığı orta Berkan'a çarparak dışarı gitti. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

34'KALECİ UĞURCAN! Soldan ceza sahasına giren Sallai, pasını içeri yerden gönderdi. Barış Alper, penaltı noktasında sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Uğurcan ayakları ile topun gol olmasını engelledi.

32'Barış Alper, yayda Sara'nın önüne bıraktı. Sara bekletmeden ceza sahasının solundan hareketlenen Sallai'ye yerden pasını aktardı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kurtardı. Korner.

29'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün harika golüyle maçta yeniden öne geçti. Mertens'in pasında sağ iç boşlukta topu alan Yunus, açısını düzelttikten sonra ceza yayına girmeden çok şık bir plase ile kaleci Uğurcan'ı mağlup etti, 2-1.

26'Serdar Saatçı, kendi yarı alanında Barış Alper ile girdiği hava topu mücadelesinde kendini yere bıraktı.

22'Ozan'ın gördüğü sarı karta itiraz eden Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

16'GOL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakaladı, 1-1. Rakip yarı alanda kaybedilen top sonrası Trabzonspor, hızlı hücuma çıktı. Cham, sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Kale yakınında iyi yükselen Ozan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

14'Trabzonspor yine etkili geldi. Nwakaeme, oyunun yönünü soldan sağa çevirdi. Visca, ceza sahasında ortasını içeri göndermek isterken Muslera topun kontrolünü sağladı.

10'Trabzonspor gole yaklaştı. Rakip yarı alanda sol iç çaprazda topu alan Mendy, direkt kaleyi düşündü. Muslera harika çıkardı. Korner.

8'GOL! Galatasaray, Mertens'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Sağ çaprazda pası alan Yunus, savunma arkasına sarkan Mertens'e derin pas gönderdi. Mertens, kaleci Uğurcan'la karşı karşıya pozisyonda düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı.

5'Yunus Akgün ile hücuma hızlı çıkan Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Sallai, çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Korner.

3'Serdar Saatçı, ora alanda Mertens'e faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Sallai, Mertens, Yunus, Barış

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Cham, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza