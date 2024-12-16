Trabzonspor'dan maçın hakemine yapay zekalı tepki

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, nefes kesen maçta Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Bordo mavili kulüp, sosyal medyadan yapay zeka teknolojisini kullanarak maçın hakemine tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Gol düellosuyla geçen mücadelede Galatasaray evinde Trabzonspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 mağlup etti.

Yoğun bir tempoda geçen mücadelede iki takımda sık sık net gol pozisyonlarına girdi. Hakem kararlarının oldukça dikkat çektiği karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yapay Zeka'lı tepki

Bordo mavili kulüp yaptığı paylaşımda Yapay Zeka teknolojisini kullanarak 'sarı kart nedir, neye verilir' sorusunu yöneltti. Hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına tepki amacıyla yapılan bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı