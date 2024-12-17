Geçen yıl asgari ücreti bilen Özgür Erdursun 2025 asgari ücret tahmini açıkladı

Asgari ücret zammı için çok sayıda tahmin ve oran konuşulurken geçen sene yaptığı asgari ücret tahmini tutan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin TL bandında olacağını düşünüyorum ancak Cumhurbaşkanı devreye girer ise 23 bin TL olabilir." dedi.

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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı dün yapıldı, gözler üçüncü toplantıya çevrildi.

Geçen sene yaptığı tahminle asgari ücreti bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni asgari ücret için de bir tahmin geldi.

Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin TL bandında olacağını düşünüyorum ancak Cumhurbaşkanı devreye girer ise 23 bin TL olabilir. Geçmiş dönem asgari ücretleri belirlenirken Cumhurbaşkanı devreye girmiş hatta asgari ücreti bizzat kendisinin açıkladığı dönemler de olmuştu. Asgari ücret belirlenirken iş verene destek tutarı da son derece önemli olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigorta prim gelirlerine baktığımızda aylık 248 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumda, asgari ücrete yüzde 35 zam yapılacağını ve diğer ücretlere de aynı oranlarda zam yapılacağını göz önüne aldığımızda Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirlerinde aylık baz da 87 milyar gibi bir atış olacak. Asgari ücrete kişi bazında 2 bin TL Asgari Ücret Desteği verilse yaklaşık 32 milyar maliyeti olur, bu durumda dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun geliri 55 milyar artış olur. Asgari Ücret desteği ile yüzde 35 artış olursa asgari ücret 25 bin TL olur.

Çalışanların cebine daha yüksek para girer, maliyeti daha az olur ayrıca devlerin gelir gider dengesi de korunmuş olur. Hükümet asgari ücreti 25 bin TL yapmayı planlıyorsa bu durumda 27 bin TL olabilir. Ülkemizde 2 milyon 191 bin 292 işletmede işçi çalışmakta, bu işletmelerin yüzde 87.5’inde 1-9 arasında işçi çalışmakta, 100 ve üzerinde işçi çalıştıran işletme sayısı toplam işletmelerin binde 9’u gibi çok düşük bir oranda, bu nedenle asgari ücret desteği esnaf için de son derece kritik önem taşımaktadır."