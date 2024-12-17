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Sivas'ta vahşet! Annesini poşetle boğdu, ikizini başından vurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'ta vahşet! Annesini poşetle boğdu, ikizini başından vurdu

 Sivas'ta annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini de tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

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Hafta sonu yaşanan olayın ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.K. (46)  hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

14 Aralık Cumartesi günü Ş.K. (67) ve oğlu H.K'den (46) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaşmıştı. Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K'nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına almıştı. Polis tarafından yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirlenen zanlı tedavi altına alınmıştı.

H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenilmişti.

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