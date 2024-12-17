Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Borsacı Nihat Özçelik, “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla tutuklandı. Daha önce de rüşvet iddiasıyla 38 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özçelik, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında borsacı Nihat Özçelik’i 16 Aralık’ta gözaltına aldı. Özçelik, “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özçelik’in ismi daha önce de ciddi suçlamalarla gündeme gelmişti. Hakkında yürütülen bir başka soruşturmada, bir emniyet görevlisine rüşvet vererek “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.