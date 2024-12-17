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FETÖ'cü profesörden itiraflar: Gülen öldükten sonra çözülme hızlandı

FETÖ'cü profesörden itiraflar: Gülen öldükten sonra çözülme hızlandı

FETÖ’deki çözülme elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünden sonra arttı. 15 Temmuz sonrası FETÖ’den kopan Prof. İsa Hafalır, gaybubet evlerinde yaşayan birçok FETÖ üyesinin itirafçı olmak istediğini vurguladı. Hafalır, “Alttan gelen ve sosyal medyada görülmeyen bir çözülme dalgası var” dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in sağlığında başlayan örgüt içi tartışmalar, ölümünden sonra, artarak devam ediyor. Özellikle kumpas soruşturmaları ve 15 Temmuz darbe girişimi konularında, örgüt yöneticilerinin suskunluk üzerine geliştirdiği tavır, birçok FETÖ’cünün rahatsızlığını artırdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre uzun süre örgüt içinde bulunan ve halen Avustralya’da Sidney’deki University of Technology’de ekonomi profesörü olan İsa Hafalır, FETÖ’nün artık kendini feshetmesi gerektiğini söyledi.

17 Aralık ile başladı

Örgütle ilişkisini anlatan Hafalır, "Fetullah Gülen’i ilk kez beddua nedeniyle eleştirdim. 15 Temmuz darbesiyle de tamamen ilişkimi kestim. 2001 yılından beri yurt dışında yaşıyorum (16 sene Amerika’da, son 2 senedir Avustralya’da)" dedi. 17 Aralık kumpas soruşturmaları sırasında örgütten kopmalar başladığını belirten Hafalır, örgütte ilk çözülmenin bu dönemde başladığını ifade etti. Hafalır, “Gördüğümüz kadarıyla ciddi bir çözülme var. Alttan gelen ve sosyal medyada görülmeyen bir çözülme dalgası oldu” açıklaması yaptı.

Ölümü örgütü rahatlattı

ABD’de yaşayan örgütün elebaşı Gülen 20 Ekim günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle birlikte birçok olay yaşandı. Yeni yönetim, vasiyet, darbe ve kumpas gibi sorulara yanıt verilmemesi, örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. Türkiye’de kalıp, örgütün gizlendikleri gaybubet evlerinde varlıklarını sürdüren birçok örgütçü, avukatları aracılığıyla dosyalarını yeniden açtırdı. Gülen hayattayken, firari olup ektin pişmanlıktan yararlanmayanların şimdi uzlaşmanın yolunu aramaya başladıkları, avukatlar aracılığıyla mahkemelere talepte bulundukları belirtildi.

Kaynak: Yeni Şafak- Erdal Kılınç

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