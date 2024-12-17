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AB'den Suriye mesajı: Aşırılığa, İran ve Rusya'ya yer yok

AB'den Suriye mesajı: Aşırılığa, İran ve Rusya'ya yer yok

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye’deki gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Şam’da AB heyetinin yeni yönetimle temas kurduğunu aktaran Kallas, sürecin dış müdahalesiz yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Suriye’nin geleceğinde aşırılığa, İran ve Rusya’nın etkisine yer olmaması gerektiğini ifade eden Kallas, kapsayıcı ve halkın çeşitliliğini yansıtan bir yönetim çağrısı yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Suriye’ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Toplantıda Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirten Kallas, AB’nin Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Suriye temsilciliğinden üst düzey bir heyetin Şam’da yeni yönetimle temas kurduğunu aktardı. Kallas, Şam’daki heyetin çeşitli üst düzey toplantılara katılım sağladığını ifade ederek, temasların amacının ülkenin yeni yetkilileriyle diyalog kurmak ve yönetim anlayışlarını anlamak olduğunu söyledi.

Bölgesel ve uluslararası tarafların üzerinde anlaştığı bazı temel ilkeler olduğuna dikkat çeken Kallas, bunların toprak bütünlüğü, egemenlik, hesap verebilirlik ve azınlıklarla kadın haklarını gözeten kapsayıcı bir yönetim ilkelerini kapsadığını vurguladı.

Sürecin dış müdahalelerden bağımsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Kallas, Suriye’nin geleceğinde aşırılığa, İran ve Rusya’nın etkisine yer olmaması gerektiğinin altını çizdi. Suriye’nin geleceğinin halkın çeşitliliğini yansıtması gerektiğini belirten Kallas, bu durumun büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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