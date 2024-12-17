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Moskova'da apartman girişinde patlama! Putin'in üst düzey komutanı öldü

Moskova'da apartman girişinde patlama! Putin'in üst düzey komutanı öldü

Rusya’nın başkenti Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"Scootera yerleştirilen bomba patlatıldı"

Rusya Soruşturma Komitesi’nden olayla ilgili yapılan açıklamada “17 Aralık sabahı Moskova'nın Ryazansky bölgesinde bir apartmanın girişinin yanında duran bir scootera yerleştirilen patlayıcı patlatıldı. Olay sonucunda General Kirillov ve asistanı öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna tarafından kimyasal silah kullanmakla suçlandı

Bu olaydan bir gün önce, Ukrayna savcıları Kirillov’u Ukrayna’da yasaklı kimyasal silah kullanmakla suçlayarak gıyabında dava açmıştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi’ne dayandırılan haberde Kyiv Independent gazetesi, iddiaların özellikle kloropikrin gibi boğucu kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili olduğunu belirtti.

Rusya bu suçlamaları reddederken, Birleşik Krallık da geçen yıl Ekim ayında Kirillov’u ve birliğini, kimyasal silah kullanımı gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

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