MasterChef'te ilk ceket sahibini buldu! İlk 6'ya kalan birinci yarışmacı bakın kim oldu
Masterchef'te son haftalara gelindi ve heyecan iyice doruklara ulaştı. Eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in konuk olduğu iki aşamalı oyunda yarışmacılar birbirinden güzel yemekler hazırladı. İlk 6'ya kalan birinci isim belli oldu. İşte detaylar...
Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 6'ya kalan birinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı.
İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in kaşık almış tabağı 'Ormanda İlkbahar' istendi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
Erim yarışmaya veda eden Alper'le ilgili, "Bu zamana kadar tanıdığım en garip, en farklı, en güzel adamlardan biri. Masterchef'in bana kattığı en değerli adamların başında geliyor. Alper'i çok seviyorum. Birlikte çok destekleyerek devam ettik. Çok güzel projelerle karşımıza çıkacak." dedi.
Masterchef'in önceki kaşık almış yarışmacılarından Hasan Biltekin yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılar Hasan'ın önceki yarışmalarda kaşık aldığı tabaklardan 'Ormanda İlkbahar'ı yaptı.