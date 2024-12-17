MasterChef'te ilk ceket sahibini buldu! İlk 6'ya kalan birinci yarışmacı bakın kim oldu

Erim yarışmaya veda eden Alper'le ilgili, "Bu zamana kadar tanıdığım en garip, en farklı, en güzel adamlardan biri. Masterchef'in bana kattığı en değerli adamların başında geliyor. Alper'i çok seviyorum. Birlikte çok destekleyerek devam ettik. Çok güzel projelerle karşımıza çıkacak." dedi.