Enerji içecekleri çocukların hayatını tehlikeye atıyor

Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, çocukların enerji içeceği tüketimindeki artışına dikkat çekti. Özellikle kalp rahatsızlığı, epilepsi ve diğer kronik sağlık sorunları olan çocuklar için bu içeceklerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti.

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Enerji içecekleri, son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında popülerliği giderek artan ürünler arasında yer alıyor. Yoğun sınav temposu, spor aktiviteleri veya dijital oyunlar sırasında uzun süre uyanık kalma ihtiyacı gibi nedenlerle tercih edilen bu içecekler, masum bir alışkanlık gibi görünse de sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, enerji içeceklerinin yüksek kafein ve şeker içeriği ile sadece geçici bir enerji sağladığını, ancak uzun vadede kalp ritim bozukluklarından epileptik ataklara, beslenme bozukluklarından böbrek hasarına kadar pek çok tehlikeye yol açabileceğini belirtti ve ailelerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu öyküsü bulunan bireyler için bu içeceklerin ciddi hayati riskler oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, “Enerji içecekleri içerdiği yüksek kafein miktarından dolayı kalp atış hızını artırarak ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Yüksek kafein içeriği ile tetiklenen kalp ritim bozuklukları da dolaşımı bozarak pıhtılaşmalara ve inme ataklarına yol açabilir. Çocuklar enerji içecekleri ile aldıkları yüksek şeker ve kalori nedeniyle günlük kalori ihtiyaçlarını karşılıyor, bu nedenle diğer doğal besin kaynaklarını alamıyorlar. Ayrıca bu enerji içecekleri ile artan kalori alımı sıklıkla birlikte tüketilen atıştırmalıklarla daha da arttıyor ve kötüleşen beslenme sorunları ile çağımızın en önemli problemlerinden biri olan obeziteye yol açıyor.” dedi.

UZUN VADELİ ZARARLAR KAS VE BÖBREKLERİ ETKİLİYOR

Bu tür içeceklerin sempatik sistemi sürekli çalıştırarak kas yıkımına ve böbrek hasarına yol açabileceğini dile getiren Prof. Güzel, “Spor faaliyetlerinde daha fazla enerji için bu içecekleri tüketen gençlerin daha dikkatli olması gerekmektedir. Vücut geliştirme ve yoğun fiziksel aktivitelerde enerji içeceği tüketimi ile birlikte idrar yoluyla sıvı kayıpları artmakta ve aşırı kas egzersizleri ile artan böbrek yükü böbreklerde istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu içeceklerin yoğun tüketimi ile birlikte uykusuzluk, davranış bozuklukları ve kronik yorgunluk gibi sorunlarla gençlerimiz karşı karşıya kalabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

ENERJİ İÇECEKLERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Prof. Dr. Güzel, sağlıklı bir yaşam için şu önerilerde bulundu: “Aileler çocukların düzenli uyku alışkanlıkları edinmesini sağlamalı ve onları doğal fiziksel aktivitelerle meşgul etmelidir. Bunun yanı sıra enerji içeceği yerine doğal kaynaklardan enerji sağlayacak besinler tüketilmelidir. Örneğin, taze meyve suları ve dengeli bir kahvaltı hem enerji sağlar hem de çocukların sağlıklı gelişimine destek olur.”