Bu bölgelerden ev alan yaşadı! En kârlı il ve ilçeler açıklandı

Emlakjet, kira gelirine dayalı gayrimenkul yatırımlarını değerlendiren Geri Dönüş Endeksi'ni yayımladı. Endeks verileri, yatırımcılar için önemli ipuçları sunarken, geri dönüş sürelerinin kısaldığını ve büyükşehirlerde gayrimenkul yatırımlarının cazip hale geldiğini ortaya koydu. İşte yatırım açısından en kârlı il ve ilçeler...

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Gayrimenkul yatırımlarında geri dönüş sürelerinde yaşanan iyileşme, sektörü yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Kısa geri dönüş süreleri sayesinde yatırımcılar daha verimli ve hızlı yatırım kararları alırken, büyükşehirlerdeki dinamikler bu trendi daha da güçlendiriyor.

Ankara, İstanbul, İzmir başı çekiyor

Kasım ayı verilerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de konut geri dönüş sürelerinde belirgin bir kısılma gözlendi. Özellikle Ankara, 12 yıllık geri dönüş süresiyle dikkatleri çekerken, şehrin deprem sonrası artan talebi bu performansta büyük rol oynuyor. Talebin etkisiyle kira fiyatlarındaki artış, konut fiyatlarının aynı oranda yükselmemesi sonucu geri dönüş sürelerini hızlandırıyor. İstanbul'da konut yatırımlarının ortalama geri dönüş süresi 15 yıl olarak ölçülürken, İzmir'de bu süre 16 yıl olarak kaydedildi.

Büyükşehirlerde yatırım potansiyeli artıyor

Büyükşehirlerdeki yatırım fırsatlarının öne çıkmasında altyapı projeleri, konut fiyatlarındaki dengesiz hareketler ve kira getirilerindeki artış etkili oluyor. Yatırımcılar, kısa vadeli kira geliri hedefiyle büyükşehirlerin stratejik bölgelerine odaklanıyor. Detaylı analizlere göre İstanbul'da geri dönüş sürelerinin en kısa olduğu ilçeler arasında Beylikdüzü 11 yıl, Esenyurt 12 yıl ve Gaziosmanpaşa 13 yıl ile öne çıkıyor. Sarıyer ise 22 yıl ile en uzun geri dönüş sürelerine sahip ilçe konumunda.

Ankara'da geri dönüş sürelerinin en kısa olduğu ilçeler çubuk, Mamak ve Polatlı oldu. Bu ilçelerde yatırımlar 12 yıl gibi bir sürede geri dönerken, Çankaya 15 yıl ile en uzun geri dönüş süresini gösteriyor. İzmir'de ise Aliağa 12 yıl, Konak 13 yıl ve Bergama 14 yıllık geri dönüş süreleriyle dikkat çekiyor. Çeşme ise 24 yıllık geri dönüş süresiyle listenin sonunda yer alıyor.

Bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında iyileşti

Kasım ayında geri dönüş sürelerinin en kısa olduğu iller arasında Niğde, Ankara ve Mersin bulunuyor. Niğde'de yatırım geri dönüş süresi 8 yıla kadar düşürken, Ankara ve Mersin'de bu süre 12 yıl olarak belirlendi. Ankara'daki süreler, bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında iyileşti. En uzun geri dönüş sürelerine sahip iller ise Isparta, Burdur ve Antalya oldu. Bu illerde sırasıyla 20, 20 ve 19 yıllık geri dönüş süreleri kaydedildi.

Küçük daireler daha avantajlı

Daire büyüklüklerine göre yapılan analizlerde, 1+1 dairelerin geri dönüş sürelerinin ortalama 13 yıl olduğu gözlendi. 2+1 dairelerde bu süre 14 yıla, 3+1 dairelerde ise 16 yıla uzuyor. Daha küçük metrekareli daireler, düşük maliyetleri ve hızlı kiralama potansiyelleri nedeniyle yatırımcılara avantaj sağlıyor.

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş sürelerinde olumlu bir tablo oluştuğunu vurguladı. İdikat, "Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerdeki kısa geri dönüş süreleri, yatırımcıların bu alanlara yönelmesini sağlıyor. Faiz oranlarındaki düşüş beklentisi, kira gelirlerinin artışı ve talebin sürekliliği, gayrimenkul yatırımlarını hızlandıran temel etmenler" dedi. İdikat, geri dönüş sürelerinin 20 yıllardan 15 yıl seviyelerine düşmesinin yatırımcılar için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. "Pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, artan kira getirisi ve kısa geri dönüş süreleri sayesinde kazanç potansiyellerini maksimize edebilir" ifadelerini kullandı.