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Eski karı-koca konuşmak için buluştu araç içinde tartışma çıktı sonrası feci...

Eski karı-koca konuşmak için buluştu araç içinde tartışma çıktı sonrası feci...

Samsun'un Bafra ilçesinde konuşmak için buluşan eski karı-koca arasında araç içinde tartışma çıktı. M.A., tartışma sonrası araçtan inen eski karısına araçla çarptı. Kadın ağır yaralanırken M.A. jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

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İddiaya göre, M.A. (36) eski karısı F.B. (29) ile konuşmak için buluştu. Samsun Sinop kara yolu Osmanbeyli kavşağında, araç içinde yaşanan tartışma sonrası F.B. araçtan indi, M.A. ise otomobiliyle F.B'ye çarparak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi yönlendirildi.

Ağır yaralanan F.B. kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli M.A'yı İshaklı Mahallesi'ndeki adresinde yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan M.A, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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