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Keçi avcısı İYİ Partili Ünal Kahraman'dan şoke eden önerge! "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor"

Keçi avcısı İYİ Partili Ünal Kahraman'dan şoke eden önerge! "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor"

Tunceli'de avlanması yasak olan yaban keçisi avlayan ve aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye para cezası kesildi. Suçüstü yakalanan Karaman'ın 7 ay önce Meclis'e 'Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor' şeklinde Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı..

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Kolonkaya köyü mevkisinde yaban keçisi avlandığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Elazığ’dan kente gelen ve aralarında Karaman'ın da eşlik ettiği 4 kişilik grubun, kaçak olarak 2 yaban keçisi avladığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak para cezası kesildi.

​​​​​​​DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçilerine ve av tüfeklerine el konuldu.

7 ay önce soru önergesi vermiş!

AHaber'de yer alan habere göre kaçak av skandalı tepkilerin odağında olurken İYİ Partili Ünal Karaman'ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" şeklinde Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Ünal Karaman'ın karıştığı kaçak av skandalına sosyal medyada pek çok kullanıcı tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle:

"Şaka gibi ama değil.Tunceli'de yaban keçisi avlarken yakalanan İP Milletvekili Ünal Karaman'ın, 7 ay önce Meclise "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye soru önergesi vermiş."

"Fıkra gibi ama değil gerçek. 7 ay önce TBMMde "Tiftik Keçisi sayısı neden azalıyor?"diye soru önergesi veren İYİ Parti Konya Mv Ünal Karaman,Tunceli'de kaçak yaban keçisi avlarken jandarma tarafından yakalandı."


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