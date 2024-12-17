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Galataport'ta yeni dönem: Bankalarla yapılandırma imzalandı! Hangi bankalar yer alıyor?

Galataport'ta yeni dönem: Bankalarla yapılandırma imzalandı! Hangi bankalar yer alıyor?

Galataport ile tüm kredi veren bankalar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandığı açıklanırken, toplam sermayenin yüzde 49'u bankalarca oranlarına göre devralınacak.

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Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB’den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. 

Yapılan açıklama şu şekilde:

Galataport ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları bazında sağlanmış borçların, “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınarak Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'unun kredi veren bankalarca “garame” (bankaların konsorsiyum şeklinde kullandırdıkları kredilerde birden fazla kişinin kullandığı ipotek türü) oranlarına göre devralınacak.

Tam 1.7 milyar dolara mal olacak...

Bankaların Galataport sermayesinden alacakları paylar, 2024 yılsonuna kadar devralınması beklenirken, dağılım da şu şekilde oldu:

apılan anlaşmalara göre İş Bankası Galataport hisselerinin yüzde 7.18'ini, Yapı Kredi yüzde 13.2'sini, Garanti BBVA yüzde 12.28'ini, TSK ise yüzde 5.23'ünü devralacak. Hisse devirlerinin 2024 sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. 

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