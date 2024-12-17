BIST 9.939
DOLAR 34,99
EURO 36,72
ALTIN 2.973,16
HABER /  GÜNCEL

Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'dan yeni haberler var! Usta sanatçı ameliyat edilecek

Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'dan yeni haberler var! Usta sanatçı ameliyat edilecek

Muğla'daki tedavilerinin ardından Antalya'ya sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur'dan yeni haberler geldi. Tayfur'un tedavisinin serviste sürdüğü, bilincinin açık olduğu öğrenildi. Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili bugün detaylı açıklama yapılacak. Usta sanatçı bugün ameliyat olacak.

Abone ol

Sanatçı Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibinin eşliğinde Medical Park Antalya Hastanesine götürülen Tayfur'un tedavisinin serviste sürdüğü, bilincinin de açık olduğu öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili öğleden sonra detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden "Sayın Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor. Tüm sevenlerine duyurulur." paylaşımında bulundu.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yıl dönümü UNESCO yıl dönümleri listesine alındı
Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yıl dönümü UNESCO yıl dönümleri listesine alındı
Darüşşafaka'da geçen sezon forma giymişti ölü bulundu
Darüşşafaka'da geçen sezon forma giymişti ölü bulundu
Erzurum'da komşu kavgasında kan aktı
Erzurum'da komşu kavgasında kan aktı
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı!
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul-Konya YHT Hattı 10 yılda 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul-Konya YHT Hattı 10 yılda 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi
Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi!
Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi!
AYM, kişinin hakkındaki verilere erişim talebinin reddini hak ihlali saydı
AYM, kişinin hakkındaki verilere erişim talebinin reddini hak ihlali saydı
EPDK duyurdu! Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
EPDK duyurdu! Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Galataport'ta yeni dönem: Bankalarla yapılandırma imzalandı! Hangi bankalar yer alıyor?
Galataport'ta yeni dönem: Bankalarla yapılandırma imzalandı! Hangi bankalar yer alıyor?
Anayasa Mahkemesi’nden noter kararı: İki madde iptal edildi
Anayasa Mahkemesi’nden noter kararı: İki madde iptal edildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu