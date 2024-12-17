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İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul Adalet Sarayı'na 6 Şubatta gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İstanbul Adalet Sarayı'na 6 Şubatta gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Taceddin Erol Şahin isimli şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemeler sonucu 23 şüphelinin 'DEV-GENÇ' yapılanmasının yıl dönümü etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve 6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerden Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi. 23 şüpheliden 6'sının tutuklu 1'inin ise ölü olduğu belirlenirken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 12, Ankara'da 6, İzmir'de 2 ve Bursa'da 1 olmak üzere toplamda 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 Şüpheli yakalandı 

Operasyonlar sonucunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve kuru sıkı tabanca ele geçirilirken firari oldukları tespit edilen Eda Kaya, Sevcan Akdoğan ve Busenur Öztürk isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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