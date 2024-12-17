Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yıl dönümü UNESCO yıl dönümleri listesine alındı

Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat'it-Türk eserinin 950'nci yıl dönümü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2024-2025 yıl dönümleri listesine dahil edildi.

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Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamada, Kaşgarlı Mahmud tarafından 11. yüzyılın ikinci yarısında, Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla kaleme alınmış ansiklopedik sözlük niteliğindeki Divanü Lugat'it-Türk eserinin 950'nci yıl dönümünün UNESCO'nun 2024-2025 yıl dönümleri listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ortak teklifi, Macaristan, Moritanya, Fas, Katar ve Tacikistan'ın desteğiyle alındığı belirtildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova konuya ilişkin, "Divanü Lugat'it-Türk sadece bir sözlük değil, Türk dillerinin zenginliğinin, Türk geleneklerinin bilgeliğinin ve Türk kültürünün canlılığının özetidir. Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yılının kutlanması sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda hızlı küreselleşme çağında somut olmayan Türk mirasını koruma çabalarını yoğunlaştırma çağrısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

5 yılda tamamladı

Dilbilimci, etnograf ve Türkolog Kaşgarlı Mahmud'un 1072'de yazmaya başlayıp 1077'de tamamladığı sözlük, Türkçenin gelmiş geçmiş en önemli referans kaynağı olarak biliniyor.

Türk kültürünün, tarihinin, coğrafyasının, edebiyatının, mitolojisinin, yaşayışının ve düşünce mirasının evrensel boyutta kaleme alındığı eser, aynı zamanda döneminin tıp ve tedavi usulleri hakkında da okurları aydınlatan ansiklopedik bir eser niteliği taşıyor.

Türkçenin kültürel derinliğinin en ince ayrıntısına kadar ortaya koyulduğu eser, bugüne kadar yapılan çevirilerden farklı olarak Kaşgarlı Mahmud'un belirlediği sıra yerine, Türk alfabesindeki sıraya göre hazırlandı.

Kaşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçe'nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan kitap, Mustafa Ç. Kaçalin tarafından Türkçeye kazandırıldı.