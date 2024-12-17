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Darüşşafaka'da geçen sezon forma giymişti ölü bulundu

Darüşşafaka'da geçen sezon forma giymişti ölü bulundu

Darüşşafaka'da geçen sezon forma giyen Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, 32 yaşında hayatını kaybetti.

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Letonya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada Timma'nın yaşamını yitirdiği belirtilerek ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Eşinden ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiği iddia edilen Janis Timma'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesinde ölü bulunduğu bildirildi.

Timma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

Letonyalı basketbolcu, kariyerinde Baskonia ve Olympiakos'un da arasında yer aldığı birçok takımda görev yaptı.

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