Mahmut Övür'den tartışılan üniversite dipolamasıyla ilgili İmamoğlu'na 1 iyi 1 kötü haber

Sabah yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan üniversite diplomasıyla ilgili suç olduğunu kabul eden YÖK'ün, zaman aşımı nedeniyle cezai soruşturma açmayacağını yazdı. Dosyanın Danıştay'a gittiğini belirten Övür, "Şimdi Danıştay suç işlenerek elde edilen o diplomanın geçerli olup olmayacağına karar verecek." ifadelerini kullandı.

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Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında 1991'de denkliği olmayan özel Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yasa dışı biçimde yatay geçiş yaptığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

Övür, YÖK'ün zaman aşımı nedeniyle rafa kaldırdığı buna karşın dosyanın Danıştay'ın nihai kararı vereceğine dikkat çekti.

Övür'ün "YÖK'ten İmamoğlu'na diploma sürprizi" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"YÖK aylardır tartışılan bu konuda ne bekliyor?

Cevabı aranan soru belli: 'Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında nasıl yatay geçiş yaptı? O tarihte denkliği kabul edilmeyen bir okuldan bir devlet üniversitesine yatay geçiş yapmak mümkün mü?'

Bu sorulara YÖK'ten önce İmamoğlu cevap verdi. Ona göre sorun yoktu: 'Ben 90 yılında bu okula geçiş yaptım. Ben bu okula geçiş yapıldığını 89 yılında öğrendim. Burada 3-4 yılında böyle geçişler yapıldı. Sonra kapatıldı.'

"YÖK'e göre ortada bir "suç" var ama"

Peki YÖK'ün bir cevabı yok mu? Duyduklarım bir cevabı olduğunu gösteriyor. Ancak olay 25 yıl önceye dayandığı için biraz karmaşıkmış. Önce İmamoğlu'na iyi haberi verelim. YÖK'e göre ortada bir "suç" var ama zaman aşımına uğradığı için herhangi bir cezai soruşturma açılma olasılığı yok.

Danıştay karar verecek

Ancak iş burada bitmiyor. Şimdi de kötü haberi verelim. Dosya idari hukuk açısından incelenmek üzere Danıştay'a gönderilmiş. Ortada zaman aşımına uğrayan bir suç var ama o suç sonucu elde edilen bir diploma da var. Şimdi Danıştay suç işlenerek elde edilen o diplomanın geçerli olup olmayacağına karar verecek."