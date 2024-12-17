Erdoğan: Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Suriye'de PKK ve DEAŞ'a yer olmadığını söylerken. AB Komisyonu Başkanı Leyen de Türkiye'nin bölge için rolünün önemli olduğuna vurgu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AB ile ilişkiler) Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerekiyor." dedi.

Erdoğan, "Ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. DEAŞ ve PKK'ya yer yok. Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz" diye konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AB zirvesinde) Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in konuşmasında şunları söyledi:

"Kritik dönemde Suriye'ye vereceğiniz destekten bahsettiniz. Bizimde en üst düzey bürokratımız bölgeye dönecek. Şu anda adımları artırmalıyız. Erken biçimde hizmetlerin sağlanması için çalışmalıyız. İnsani yardımı 160 milyon euro'ya çıkardık. Türkiye'nin istikrara kavuşmada çok önemli rolü var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anlamak gerekiyor. Bizim ilişkimiz karmaşık olduğu kadar zengin de bir ilişki. Ekonomik ilişkimiz çok daha güçlü. 206 milyar dolara ulaştı aramızdaki ticaret. Niyetimiz ileriye taşımak ve güçlendirmek."

1 MİLYAR EUROLUK EK KAYNAK YOLDA

Toplantıdan sonra resmi X hesabından bir paylaşımda da bulunan Von Der Leyen, "AB - Türkiye ilişkisi önemlidir. Ekonomik ilişkimiz her yıl daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Von Der Leyen, "Ve Türkiye göç konusunda kilit bir ortak olmaya devam ediyor. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma çabalarını desteklemek için 2024'e kadar 1 milyar euroluk ek kaynak yolda" ifadelerini kullandı.