Açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanıyor

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milano Belediyesi, iklim ve hava planlaması kapsamında, ilk kez 2021 yılında stat, park, mezarlık ve otobüs durakları gibi ortak yaşam alanları için getirdiği kısıtlı sigara içme yasağının kapsamını genişletme kararı aldı.

Belediyenin aldığı son karar çerçevesinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık yerlerde sigara içmek yasak olacak.

Yeni düzenlemeye göre, sadece diğer insanlarla arada en az 10 metre mesafe olması koşuluyla belirlenen birtakım özel alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilecek.

Bu kurala uymayanlara, 40 ile 240 avro arasında değişen para cezaları uygulanacak.